Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД отметил, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы.

Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

По его словам, Москва остается открытой для урегулирования на основе учета законных интересов и реалий, которые сложились за долгие годы. Лавров отметил, что западные страны не хотят учитывать интересы России, и вариантов договориться пока не просматривается.

Ранее Лавров заявил, что идеи Бразилии и ЮАР по Украине не обсуждают на встречах по "формуле Зеленского".

Видео: Дума ТВ