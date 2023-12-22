  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:05
107
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине

0 0

Глава МИД отметил, что западные страны не хотят учитывать интересы Москвы.

Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

По его словам, Москва остается открытой для урегулирования на основе учета законных интересов и реалий, которые сложились за долгие годы. Лавров отметил, что западные страны не хотят учитывать интересы России, и вариантов договориться пока не просматривается.

Ранее Лавров заявил, что идеи Бразилии и ЮАР по Украине не обсуждают на встречах по "формуле Зеленского".

Видео: Дума ТВ

Теги: конфликт, мид россии, сергей лавров, урегулирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии