Лавров: идеи Бразилии и ЮАР по Украине не обсуждают на встречах по "формуле Зеленского"

Идеи Бразилии и ЮАР по Украине не обсуждают на встречах по "формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.
Он напомнил о прошедшей в Давосе встрече, где обсуждался вопрос по ситуации на Украине. Лавров отметил, что коллеги из Бразилии и ЮАР предлагали свою инициативу. По его словам, в Давосе этим инициативам не уделяли никакого внимания. Глава МИД подчеркнул, что подобный подход является "полным неуважением и полным игнорированием любого мнения, кроме собственного".
Это чистой воды колониализм и империализм, все эти исторические фазы развития мы проходили.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все