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Лавров: идеи Бразилии и ЮАР по Украине не обсуждают на встречах по "формуле Зеленского"

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По его словам, подобный подход является "полным неуважением и полным игнорированием любого мнения, кроме собственного".

Идеи Бразилии и ЮАР по Украине не обсуждают на встречах по "формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

Он напомнил о прошедшей в Давосе встрече, где обсуждался вопрос по ситуации на Украине. Лавров отметил, что коллеги из Бразилии и ЮАР предлагали свою инициативу. По его словам, в Давосе этим инициативам не уделяли никакого внимания. Глава МИД подчеркнул, что подобный подход является "полным неуважением и полным игнорированием любого мнения, кроме собственного".

Это чистой воды колониализм и империализм, все эти исторические фазы развития мы проходили.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: бразилия, мид россии, сергей лавров, украина, юар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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