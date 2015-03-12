Лавров: Россия и Казахстан в контакте по пролету БПЛА ВСУ над республикой

Глава МИД РФ рассказал о взаимодействии по проблеме с партнерами из республики.

Профильные службы России и Казахстана находятся в контакте по теме пролета беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией республики для ударов по российским объектам. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам Совета министров по внешней политике стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Дипломат отметил, что друзья из этого государства заверили Москву в том, что предпринимают необходимые меры в общении с властями киевского режима с тем, чтобы положить конец подобной практике. Этот вопрос поднимался во время переговоров Сергея Лаврова с коллегой из Казахстана Муратом Нуртлеу.

Мы упоминали об этом и приняли к сведению, что соответствующие службы и военные, и другие службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 21 июня сообщила общественности о том, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков БПЛА ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области в республике. Она предположила, что целью этих иностранных дронов был заход на российскую территорию. В ведомстве отметили, что Москва решительно осуждает такие действия в отношении союзника и члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием архиепископа в Армении.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье