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Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием архиепископа в Армении

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В МИД РФ рассчитывают на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в Армении.

В Москве прокомментировали ситуацию с задержанием архиепископа в Армении. Соответствующее заявление сделал российский министр по  иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам Совета министров по внешней политике стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Дипломат добавил, что происходящее в постсоветской республике является внутренним  делом Еревана, однако  нападки на церковь и ее служащих вызывают серьезную озабоченность у нашего государства. Глава МИД РФ добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы проблема была как можно быстрее урегулирована на основе имеющейся конституции, при полном уважении прав верующих и прав человека.

Каноническая тысячелетняя армянско-апостольская церковь  всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы она подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров высказался о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Фот и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, мид, одкб, право на вероисповедание, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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