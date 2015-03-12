Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием архиепископа в Армении

В МИД РФ рассчитывают на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в Армении.

В Москве прокомментировали ситуацию с задержанием архиепископа в Армении. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам Совета министров по внешней политике стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Дипломат добавил, что происходящее в постсоветской республике является внутренним делом Еревана, однако нападки на церковь и ее служащих вызывают серьезную озабоченность у нашего государства. Глава МИД РФ добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы проблема была как можно быстрее урегулирована на основе имеющейся конституции, при полном уважении прав верующих и прав человека.

Каноническая тысячелетняя армянско-апостольская церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы она подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров высказался о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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