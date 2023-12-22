Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76

По его словам, Москва не закрывает расследование и хочет донести правду о случившемся.

Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

По словам Лаврова, после инцидента руководство из Верховной рады выкладывало в сети торжественные записи о якобы очередной победе Украины над Россией, а после информации о находившихся на порту военнопленных "тональность изменилась". Лавров отметил, что Москва не закрывает расследование и хочет донести правду о случившемся.

Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Запад не хочет замечать расползания украинского оружия.

Видео: МИД России