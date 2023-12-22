Лавров: Запад не хочет замечать расползания украинского оружия

Коллективный Запад не хочет замечать "расползания" оружия, поставляемого на Украину, по горячим точкам на геополитической арене. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на круглом столе с послами по украинскому кризису. Дипломат объяснил коллегам в Москве, что натовское оружие находится сейчас не только в зонах регионального конфликта на Ближнем Востоке, но уже и на территории Финляндии, Дании, Швеции, Нидерландах и секторе Газа.
Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Глава МИД РФ рассказал о том, что в мире существует достаточно подтвержденных фактов, говорящих о присутствии на Украине не только иностранных наемников, но также и зарубежных инструкторов.
Лавров: нет сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе.
Фото и видео: МИД России
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