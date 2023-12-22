Глава МИД РФ оценил стремление Запада сделать их стран "массовку".

У всех, кто хоть немного знает страны коллективного Запад, не должно остаться сомнений в том, что писали "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского именно международные союзники Украины, которые так "остервенело" ее отстаивают. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на круглом столе с послами по украинскому кризису. Дипломат добавил, что делегации от государств, которые ранее предлагали собственные мирные инициативы по решению регионального кризиса, сейчас приглашаются Западом в Копенгагский формат.

Вы видите, с каким остервенением англосаксы отстаивают безальтернативность формулы Зеленского. Если это так, то у всех тех, кто знает немножко Запад, не должно оставаться сомнений, что писал эту формулу именно Запад. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ пояснил, что Запад считает, что существует исключительно "формула мира" Зеленского, а другие страны нужны не ради того, чтобы продвигать свои идеи, а только для создания массовки. Такое развитие событий Сергей Лавров назвал циничным.

Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо".

Фото и видео: МИД России