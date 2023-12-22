Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо"

Глава МИД РФ сравнил действия киевского режима с действиями нациста Эриха Коха.

Мужское население власти киевского режима отлавливают "с помощью лассо" для отправки на фронт в качестве пушечного мяса. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на круглом столе с послами по украинскому кризису. Чиновник пояснил коллегам, что подобный "свежий подход" к использованию украинских граждан в сво время придумали немецкие нацисты. Он сравнил подход действующего руководства на Украине с эксплуатацией германией во времена Второй мировой войны

Ничего не напоминает? Именно с помощью лассо - фигурально и буквально - ловят сейчас украинских мужчин по сути дела любого возраста, чтобы отправить их как пушечное мясо на фронт с единственной целью, обозначенной еще рейсхомиссаром Эрихом Кохом. Население должно быть использовано как второсортный народ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ зачитал слова рейхскомиссара Украины Эриха Коха, сделанные им в 1942 году. В своей речи немец говорил о том, как именно следует обходиться с населением Украины. Для нацистов эта страна выступала лишь "объектом эксплуатации", который должен "оплатить войну". Людей нацисты считали второсортными. Кох упоминал о том, что граждан Украины надо использовать при решении военных задач, даже если его для этого их придется "ловить с помощью лассо".

Лавров: некоторые страны заявили о просьбах отдать Киеву российское оружие.

Фото и видео: МИД России