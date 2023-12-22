Лавров: некоторые страны заявили о просьбах отдать Киеву российское оружие

Коллективный Запад уговаривает ряд стран передать Вооруженным силам Украины российское оружие без информирования об этом Москву. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на круглом столе с послами по украинскому кризису. Дипломат отметил, что речь идет о сугубо коммерческом аспекте продажи оружия, которое поставлено на законных основаниях, транспарентно, открыто и на основе документов с сертификацией конечного пользователя.
В соответствии с этим сертификатом, получатель оружия не имеет право его перепродавать, перенаправлять куда бы то ни было без согласия страны-поставщика.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В МИД РФ зафиксировали несколько случаев подобного рода за последние полтора года. Дипломаты вступают в контакт с представителями стран, которых Запад просит передать ВСУ оружие из России без уведомления об этом страну-поставщика.
Запад осознал, что срыв украинского проекта начался, заявил Лавров.
Фото и видео: МИД России
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