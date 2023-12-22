Лавров: Запад осознал, что срыв украинского проекта начался

Сергей Лавров объяснил, почему международные союзники все еще помогают ВСУ.

Коллективный Запад понимает, что "срыв" украинского проекта уже начался, однако пока что не может остановить помощь киевскому режиму из соображений престижа и экономической выгоды для себя. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на круглом столе с послами, главами дипломатических миссий в Москве по украинскому кризису.

Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но, тем не менее, остановиться не могут. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у Путина есть приглашение посетить КНДР и Турцию, а также другие страны.

Фото и видео: МИД России