Лавров: у Путина есть приглашение посетить КНДР и Турцию, а также другие страны

Глава МИД РФ рассказал о рабочем графике главы государства по иностранным поездкам.

Российский президент Владимир Путин получил официальное приглашение от иностранных коллег посетить КНДР и Турцию, а также другие страны. Соответствующее заявление пресс-конференции в штаб-квартире ООН сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Таким образом дипломат отреагировал на вопрос о том, есть ли в планах руководителя из Кремля посетить Турцию в ближайшем будущем. Чиновник уточнил, что график политика формируется в администрации.

Визит в Турцию. Кстати, меня спрашивали и про визит в Северную Корею, могу сказать, что президент Путин имеет приглашение от этих двух стран, от их лидеров и от многих других своих зарубежных партнеров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что турецкая газета Türkiye со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что власти в Анкаре ожидают рабочего визита Владимира Путина в республику 12 февраля.

Лавров назвал ложной ставкой расчет курдов Сирии на "американский зонтик".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций