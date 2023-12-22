Лавров назвал ложной ставкой расчет курдов Сирии на "американский зонтик"

Глава МИД РФ оценил слова Белого дома о возможном выходе с территории республики.

Политические силы среди сирийских курдов, которые рассчитывают на покровительство со стороны Вашингтона, делают морально ложную ставку. Соответствующее заявление пресс-конференции в штаб-квартире ООН сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Таким образом дипломат прокомментировал сведения о том, что американская администрация изучает возможность полного вывода войск с территории Сирии. Чиновник заметил, что раньше такое уже было, когда экс-лидер Белого дома Дональд Трамп объявлял о намерении. Министр подчеркнул, что тогда руководители курдского альянса. После этого СДС стали просить Москву и российских военнослужащих помочь им установить контакты с властями из Дамаска.

Через несколько дней США передумали, и представители СДС, курды, перестали просить о том, чтобы мы помогли контакты с Дамаском установить, сразу вернулись под американское крыло. Так что здесь дело не в том, уйдут они или не уйдут, они там незаконно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций