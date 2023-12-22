Глава МИД РФ оценил слова Селесты Уолландер.

Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей. Соответствующее заявление пресс-конференции в штаб-квартире ООН сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила общественности о том, что Вашингтон намерен проработать с Анкарой вопрос судоходства в акватории региона. сотрудница Пентагона уточнила, что в Черном море нужно добиться благоприятной среды ради того, чтобы пространство было полностью открыто для коммерческих перевозок.

Лавров считает национальные выборы в ЕС важнее выборов в Европарламент.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций