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Лавров считает национальные выборы в ЕС важнее выборов в Европарламент

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Глава МИД РФ оценил выборный процесс в Европе.

Национальные выборы в Европейском союзе представляют гораздо больший интерес, нежели выборы в Европейский парламент. Соответствующее заявление пресс-конференции в штаб-квартире ООН сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат отметил журналистам, что в странах избирательный процесс дает мировой общественности понять, кто именно стремится противодействовать растворению в безликом бюрократическом аппарате ЕС.

Я не интересуюсь и не слежу за этими выборами. Думаю, что гораздо полезнее смотреть, кто из европейских стран в ходе своих национальных выборов стремится все-таки не позволить растворить каждую евронацию.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ добавили, что в Москве периодически слышат о русофобских заявлениях, которые принимаются в Европарламенте.

Россия не хочет большой войны, заявил Лавров.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: европарламент, евросоюз, мид, оон, парламентские выборы, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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