Россия не хочет большой войны, заявил Лавров

Глава МИД РФ оценил политику НАТО в отношении Москвы.

Москва не желает большой войны, она и так переживала подобное многократно, но американские натовские представители сами объявляют Россию угрозой в своих доктринальных документах, затягивают к себе в коалицию нейтральные страны. Соответствующее заявление пресс-конференции в штаб-квартире ООН сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат таким образом отреагировал на вопрос СМИ о влиянии кризиса, который наблюдается в российско-американских отношениях.

Сейчас многие поднимают тревогу в связи с тем, что растёт эскалация, воинственная риторика. Да, наверное, никому не хочется большой войны, нам в последнюю очередь. Мы большие войны переживали в нашей истории многократно. Но действия-то эти предпринимают США. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что не понимают, что Финляндияпри обретет в составе Североатлантического альянса.

Лавров призвал СБ ООН верить, что у США все под контролем на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций