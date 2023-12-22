Лавров призвал СБ ООН верить, что у США все под контролем на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ призвал работать над конкретными решениями по созданию палестинского государства.

Члены Совета Безопасности при Всемирной организации не должны поддаваться увещеваниям американских властей о том, что "у Вашингтона все под контролем" на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на открытых дебатах при Всемирной организации в Нью-Йорке, посвященным кризису в регионе. Дипломат рассказал коллегам о том, что для мира важно, чтобы Совбез не не просто переподтвердил безальтернативность существующей международно-правовой базы по текущему кризису, но дополнительно наметил конкретные пути и сроки воплощения решения в жизнь.

Хотел бы еще раз призвать не поддаваться увещеваниям про то, что у Вашингтона якобы все под контролем, что США решают вопросы "на земле", и не откладывать в очередной раз до лучших времен вопрос о создании палестинского государства. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США перед выборами пытаются "вытрясти" выгодные им условия на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций