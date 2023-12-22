Лавров: США перед выборами пытаются "вытрясти" выгодные им условия на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ рассказал об обеспокоенности позицией США.

Американская администрация перед своими президентскими выборами пытается "вытрясти" выгодные им условия на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на открытых дебатах при Всемирной организации в Нью-Йорке, посвященным кризису в регионе. Дипломат пояснил, что Вашингтон совершенно не обеспокоен и не заботится о долгосрочных последствиях. В МИД РФ уточнили, что подобное поведение со стороны США наблюдалось уже множество раз.

Не хотелось бы, чтобы Вашингтон в очередной раз полагался на свою якобы эффективную, а на деле абсолютно провальную двустороннюю дипломатию, надеясь как-то вытрясти перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ настаивает на освобождении всех удерживаемых в Газе граждан.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций