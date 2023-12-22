Лавров: РФ настаивает на освобождении всех удерживаемых в Газе граждан

Глава МИД РФ считает, что Запад придерживаются двойных стандартов.

Москва настаивает на освобождении всех граждан, удерживаемых членами палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, вне зависимости от национальности и происхождения людей. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на открытых дебатах при Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат ранее уточнил перед коллегами, что российские представители не одобряют террористические и экстремистские проявления в любой форме.

В отличие от некоторых западных коллег, которые исповедуют двойные стандарты, мы не делим экстремистов на плохих и хороших, на своих и чужих. Настаиваем на освобождении всех удерживаемых в Газе независимо от их национальностей и происхождения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал взрывоопасной ситуацию на границе Ливана и Израиля.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций