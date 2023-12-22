Лавров назвал взрывоопасной ситуацию на границе Ливана и Израиля

Глава МИД РФ прокомментировал действия США и сателлитов.

Обстановка на государственной границе между Израилем и Ливаном остается взрывоопасной, о односторонние силовые акции ее лишь усугубляют. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на открытых дебатах при Всемирной организации в Нью-Йорке, посвященным кризису на Ближнем Востоке. Дипломат из Москвы рассказал коллегам о том, что американские военнослужащие и их международные сателлиты множество раз вторгались на территорию независимых стран. Эти трагедии привели к жертвами в сотни тысяч погибших жителей Ирака, разрушение государственности в Ливии, военных действиях в Сирии. Дополнительно проблемы сказались на огромных потоках беженцев и беспрецедентному всплеску международного терроризма.

Взрывоопасна ситуация и на границе Ливана с Израилем. Очевидно, что односторонние силовые акции лишь усугубляют и без того тяжелое положение дел в регионе, положение, которое сложилось не сегодня и отражает многолетнюю историю. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: палестино-израильский конфликт дал метастазы в регионе при пагубном влиянии США.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций