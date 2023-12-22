Лавров: палестино-израильский конфликт дал метастазы в регионе при пагубном влиянии США

Глава МИД РФ оценил распространение ближневосточного кризиса.

Новый виток обострения регионального конфликта между Палестиной и Израилем уже дал опасные метастазы на Ближнем Востоке при пагубном влиянии американской администрации. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на открытых дебатах при Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что Совет Безопасности оказался неспособен принять исчерпывающие меры в отношении сторон кризиса, что сказалось на текущем обострении проблемы.

....Дало метастазы по всему региону, причем вновь не без пагубного участия США и их союзников, чье военное присутствие на Ближнем Востоке, как и в других частях Евразийского континента создает все новые неприемлемые риски для международной безопасности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: изворотливость дипломатии США в палестино-израильском конфликте вызывает оторопь.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций