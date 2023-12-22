Лавров: изворотливость дипломатии США в палестино-израильском конфликте вызывает оторопь

Глава МИД РФ осудил политику США по Ближнему Востоку.

Изворотливость американской дипломатии по вопросу палестино-израильского конфликта вызывает оторопь, так как Вашингтон то ветирует резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в регионе Ближнего Востока, то призывает стороны конфликта к снижению интенсивности боевых действий в Секторе Газа. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на открытых дебатах при Всемирной организации в Нью-Йорке, посвященным кризису на Ближнем Востоке. По мнению спикера, такое поведение со стороны США дает карт-бланш на продолжение "коллективного наказания палестинцев".

Накануне мы предприняли еще одну попытку добиться солидарной реакции и предложили проект заявления председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. США и их союзники этот документ тоже заблокировали. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат назвал ужасными гуманитарные последствия для палестинских жителей. Жертвами трагедии стали около 30 тысяч человек из мирного населения включая подавляющее число женщин и детей. Сейчас северная часть сектора Газы практически полностью разрушен и не пригоден для жизни. А 80 процентов от всего населения сектора являются временно перемещенными лицами.

Лавров: оценки экспертов показывают, что земля в Газе едва ли будет пригодна для жизни.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций