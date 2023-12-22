Глава МИД РФ рассказал о позиции экологов по кризису в палестинском анклаве.

Экспертные оценки от экологов текущей ситуации в секторе Газа свидетельствуют о том, что земля в палестинском анклаве вряд ли когда-нибудь снова будет пригодна для жизни. Соответствующие данные представил коллегам на заседании Совета Безопасности ООН российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на открытых дебатах СБ при Всемирной организации в Нью-Йорке, посвященным кризису на Ближнем Востоке.

Хотел бы также привлечь ваше внимание к статье в газете Jerusalem post от 5 января этого года, которую написала профессор университета Бен-Гуриона. <…> Оценки заставляют усомниться, что Газа когда-нибудь будет пригодна для жизни после завершения конфликта. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Москве заметили, что в результате бомбардировок еврейского государства почва, грунтовые воды, прибрежная морская акватория и атмосфера анклава оказались беспрецедентно загрязнены "толстым слоем из продуктов взрывов и горения". Дополнительно фиксируется исчезновение естественных источников питьевой воды, ликвидирована местная канализационная инфраструктура. Согласно оценкам аналитиков, около 22% сельскохозяйственных земель в секторе Газа уже никогда не будут восстановлены.

МИД: Москва готова к диалогу с теми, кто не хочет использовать Украину против РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций