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МИД: Москва готова к диалогу с теми, кто не хочет использовать Украину против РФ

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Сергей Лавров рассказал об условиях, при которых Россия выслушает предложения по завершению конфликта на Украине.

Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в прекращении использования Украины как инструмента войны против России. Соответствующее заявление сделал лава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.

Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной...мы будем готовы выслушать.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине.

Фото и видео: CBS, Telegram / РЕН ТВ Новости

Теги: мид, переговоры, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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