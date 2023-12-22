МИД: Москва готова к диалогу с теми, кто не хочет использовать Украину против РФ

Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в прекращении использования Украины как инструмента войны против России. Соответствующее заявление сделал лава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.
Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной...мы будем готовы выслушать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине.
Фото и видео: CBS, Telegram / РЕН ТВ Новости
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