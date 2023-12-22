Сергей Лавров рассказал об условиях, при которых Россия выслушает предложения по завершению конфликта на Украине.

Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в прекращении использования Украины как инструмента войны против России. Соответствующее заявление сделал лава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.

Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной...мы будем готовы выслушать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине.

Фото и видео: CBS, Telegram / РЕН ТВ Новости