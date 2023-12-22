Лавров: приход Трампа к власти не изменит политику США по Украине

Глава МИД РФ оценил внешнюю политику США по отношению к России и Украине.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News о том, что избрание Дональда Трампа в Белый дом вряд ли изменит политику Вашингтона по украинскому кризису. Дипломат пояснил, что первым шагом главы государства со столицей в Вашингтоне по разрушению существовавших тогда отношений с Москвой стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. Дипломаты видят, что текущее поколение политиков из США не извлекли ни одного урока неприемлимой деятельности той внешней политики, которую проводили их предшественники после распада Советского Союза. Глава МИД РФ подчеркнул, что иностранцы проигнорировали те добрые намерения, которые Владимир Путин имел во время двух своих первых президентских сроков.

Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая соглашения по стратегической стабильности, паритету, доверию, инспекциям... Всё это начали ломать при Буше-младшем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста.

Фото и видео: www.cbsnews.com