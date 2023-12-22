Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста

Глава МИД РФ прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке.

Израильские власти не должны думать о том, что в настоящее время еврейскому государству все дозволено из-за прошлых ужасов Холокоста, произошедших во времена Второй мировой войны. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год.

Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России