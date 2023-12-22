Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров

Глава МИД РФ напомнил о "меморандуме Козака".

Приднестровская проблема могла быть урегулирована еще 20 лет назад в том случае, если бы в ситуацию не вмешался европейский союз. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. Чиновник призвал прессу вспомнить события 2003 года в регионе, когда у Москвы была посредническая роль. Руководителем миссии в тот момент был заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Ем у удалось согласовать и с Кишиневом, и с Тирасполем меморандум, который так и стали называть - "меморандум Козака".

Он был парафирован всеми сторонами, и на утро была назначена церемония подписания. И тогдашний президент Молдовы позвонил Путину и сказал: "Извините, да, мы все парафировали, но ЕС нам запрещает подписывать, говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз". То есть 20 лет назад приднестровская проблема могла быть урегулирована". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии.

Фото и видео: МИД России