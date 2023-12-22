Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии

Глава МИД РФ оценил политику Запада в отношении России.

Вопросы безопасности на территории Евразии должны решаться без внерегиональных игроков. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. Чиновник заметил, что кроме взаимовыгодных экономических проетов важно также обращаться внимание на военно-политическую безопасность региона.

В МИД РФ добавили, что Россия в декабре 2023 года отправила Вашингтону собственные оценки по стратегической стабильности в регионе. При этом дипломаты уведомили США о том, что эти оценки - безальтернативны. Сергей лавров считает, что коллективный Запад должен отказаться от антироссийского санкционного ради формирования условий обсуждения стратегической стабильности. Сейчас же Москва не видит никаких оснований для принятия мер в сфере контроля над вооружениями совместно с Америкой.

Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы, так сказать, со своим уставом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань.

Фото и видео: МИД России