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Лавров не увидел логики в заявлениях Пашиняна о транзите в Нахичевань

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Глава МИД РФ прокомментировал позицию Армении по эксклаву.

В Москве рассказали о том, что с учетом достигнутых в 2020 году договоренностей между Россией, Азербайджаном и Армении не видят логики в официальных заявлениях премьер-министра из Еревана Никола Пашиняна об открытии транзита в Нахичевань через армянскую территорию. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. 

Ранее иностранный политик уведомил общественность о том, что страна готова на аналогичных с Ираном условиях открыть для Баку дорогу в эксклав.  Сергей Лавров отреагировал на такое решение, заметив, что трехстороннее соглашение ласило о разблокировании экономических, транспортных связей и гарантировании со стороны Еревана безопасности транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

То, что сказал господин Пашинян, - я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты.

Сергей Лавров, глава МИД России

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Фото и видео: МИД России

Теги: армения, мид, нахичевань, никол пашинян, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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