Глава МИД России считает, что Британия и США нарушили международное право.

Американские власти и Великобритания растоптали нормы международного права, начав совершать свои удары по территории Йемена. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. Чиновник пояснил, что этот беспредел англосаксы осуществили за рамками резолюции, одобренной Советом безопасности ООН. Такую противоправную деятельность со стороны Вашингтона и Лондона в Москве сравнили с действиями стран коллективного Запада против Ливии. Сергей Лавров заметил, что в результате Ливия превратилась в разбомбленную "черную дыру".

США вместе с англичанами нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию СБ, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто не уполномочивал. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров пояснил СМИ, что все оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, выглядят для России очень жалко.

Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России