Лидер киевского режима Владимир Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. Таким образом чиновник прокомментировал ситуацию вокруг возможного проведения президентских выборов на территории Украины.
Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории.
Фото и видео: МИД России
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