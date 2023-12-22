Глава МИД РФ оценил вероятность проведения президентских выборов на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. Таким образом чиновник прокомментировал ситуацию вокруг возможного проведения президентских выборов на территории Украины.

Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории.

Фото и видео: МИД России