Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории

Глава МИД РФ рассказал об итогах прошлого года в сфере дипломатии.

Глава российского министерства по иностранным делам назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. Сергей Лавров добавил, что в настоящее время Пекин обладает одной из наиболее быстрорастущих экономических систем мира, наряду с индийской системой.

Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров встретил главу МИД КНДР с цветами.

Фото и видео: МИД России