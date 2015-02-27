Аномальная жара в Западной Европе достигнет пика в ближайшие дни

В некоторых странах предупреждают о вероятных сбоях в электроэнергии и области здравоохранения.

Аномальная жара, обрушившаяся на страны Западной Европы, достигнет своего пика в ближайшие дни. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства The Bloomberg. Иностранные авторы отмечают, что такие высокие температуры в регионе могут создать угрозу для местных энергетических сетей и вызвать чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. На данный момент зафиксированная в северной части Великобритании, Испании, Франции и Португалии погода создает повышенный спрос потребителей на электричество. Эта ситуация вынуждает некоторые АЭС (атомные электростанции) сокращать собственное производство из-за перебоев в работе.

Напомним, что центральная часть Франции достигла максимального или красного уровеня погодной опасности. Синоптики полагают, что 1 и.ля населению стоит там ожидать от 20 до 40 градусов по Цельсию. Спецалисты не исключают отдельных пиков жары до 41 градуса в некоторых департаментах. На территории Испании температура на улице может подняться до 42 градусов по Цельсию, а в Португалии показатели термометра приблизятся к отметке в 40 градусов по Цельсию.

В последний день июня Петербург окажется в тылу циклона.

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