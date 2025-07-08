Президент Бразилии назвал безответственными угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС

Ранее в стране назвали решение Белого дома "выстрелом себе в ногу".

Другие страны могут отвечать взаимностью на пошлины, введением которых за следование "антиамериканской" политике БРИКС безответственно угрожает американский президент-республиканец Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал латиноамериканский политический лидер из Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-конференции перед местными журналистами. Иностранец выступил по результатам проведенного саммита БРИКС, комментируя высказывания коллеги из Белого дома.

Если он думает, что может вводить пошлины, другие страны тоже имеют такое право. Есть принцип взаимности. Считаю очень ошибочным и безответственным для президента угрожать другим в соцсетях. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Напомним, что Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, написал в социальной сети Truth Social о том, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в десять процентов. Президент США добавил, что никаких исключений Вашингтоном делаться не будет. В понедельник, 7 июля, советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение прессе, что США "выстрелят себе в ногу", если решат все же ввести такие пошлины.

СМИ рассказали, что президент Бразилии планирует сказать Путину по Украине.

Фото и видео: YouTube / Lula