Игра закончилась со счетом 1:0.

Чилийцы обыграли сборную Боливии в матче Кубка Америки по футболу. Мероприятие проводится на территории Бразилии. Игра группового этапа завершилась с результатом 1:0. Единственным голом отметился спортсмен по имени Бен Бреретон. Он забил мяч в ворота противников на 10 минуте встречи. Для 22-летнего форварда гол стал дебютным в составе команды Чили. Футболист впервые попал в стартовый состав национальной сборной.

Напомним, что в первом туре сборная Чили играла против аргентинцев. Матч завершился вничью со счетом 1:1. На данный момент команда с четырьмя очками возглавляет рейтинговую таблицу группы А. Боливия в первом матче не смогла обойти на поле Парагвай. Матч закончился с результатом 1:3.

Организаторами пришлось перенести Кубок Америки с 2020 года года из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был проводиться в Колумбии и Аргентине. В четвертьфинал соревнования выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал запланирован на 10 июля.

Сборная Англии сыграла вничью с Шотландией в матче чемпионата Европы.

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