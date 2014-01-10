Сборная Англии сыграла вничью с Шотландией в матче чемпионата Европы

Игра завершилась с результатом 0:0.

Футболисты сборной Великобритании сыграли вничью с командой Шотландии со счетом 0:0 в чемпионате Европы. Игра в рамках второго тура группового этапа состоялась на лондонском стадионе "Уэмбли". Данная спортивная арена вмещает порядка 90 тысяч зрителей. Однако матчи Евро-2020 в стране проводятся при 25% наполненности объекта (22 500 человек). Этот показатель будет увеличен в матчам плей-офф.

В Лондоне состоится еще одна встреча группового этапа соревнования с участием сборной Англии, а также две игры 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал. По результатам двух матчей команда набрала четыре очка. Это позволяет ей разместиться на втором месте в рейтинге группы D. На первом месте в группе закрепилась Чехия (четыре очка). Далее следуют Хорватия, Шотландия. В последнем туре 22 июня англичане сыграют против чехов, а команда Шотландии выйдет на футбольное поле с хорватами.

Напомним, что сборная Англии в десятый раз принимает участие в финальной части Евро. Дважды спортсмены становились обладателем бронзовых медалей. Это происходило в 1968 и 1996 годах. Представители Шотландии в третий раз квалифицировались на чемпионат. Им ни разу не удавалось выйти из своей группы.

Чехия сыграла вничью с Хорватией и возглавила свою группу.

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