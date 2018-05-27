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Ученый Киселев объяснил появление снега в пустыне Чили
Сегодня, 15:18
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Ученый Киселев объяснил появление снега в пустыне Чили

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Он подчеркнул, что в чилийской пустыне очень редко выпадают осадки.

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев объяснил появление снега в пустыне Атакама на севере Чили. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, на это могло повлиять изменение климата. Он подчеркнул, что в чилийской пустыне очень редко выпадают осадки. Киселев выразил предположение, что в Чили откуда-то с Антарктиды была занесена некая воздушная масса, которая стала причиной снегопада.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за коверканье русского языка.

Фото: pxhere.com

Теги: мнение эксперта, пустыня, снег, чили
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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