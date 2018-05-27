Ученый Киселев объяснил появление снега в пустыне Чили

Он подчеркнул, что в чилийской пустыне очень редко выпадают осадки.

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев объяснил появление снега в пустыне Атакама на севере Чили. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, на это могло повлиять изменение климата. Он подчеркнул, что в чилийской пустыне очень редко выпадают осадки. Киселев выразил предположение, что в Чили откуда-то с Антарктиды была занесена некая воздушная масса, которая стала причиной снегопада.

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