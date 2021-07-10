Команда обыграла Перу со счетом 3:2.

Сборная Колумбии стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу. Турнир проводится в Бразилии. В игре за третье место команда смогла обыграть с результатом 3:2 сборную Перу. На 49, 66 и 90+4 минутах забили спортсмены Хуан Куадрадо и Луиш Диас. Со стороны перуанцев отличились на 45 и 82 минутах Йосимар Йотун и Джанлука Лападула.

Колумбия в пятый раз получает бронзу на Кубке Америки. Ранее футболисты также получали главный трофей (в 2001 году) и серебряные медали соревнования (в 1975 году).

Колумбия и Перу встречались на футбольном поле 18 раз в рамках турнира. Три раза удача становилась на сторону Колумбии. Перуанцы выигрывали восемь раз, а семь раз игры завершилась ничьей. В текущем Кубке Америки команды уже встречались. Тогда Перу выиграли со счетом 2:1.

Напомним, что финал соревнования пройдет 11 июля. В нем примут участие команды из Бразилии и Аргентины.

Сборная Бразилии победила Чили и вышла в полуфинал Кубка Америки.

Видео: YouTube / Optus Sport