"Интер Майами" с Месси досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС

Футболист завоевал 46-й титул в карьере.

Футбольный клуб "Интер Майами" досрочно выиграл регулярный чемпионат североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС). Команда обыграла на выезде "Коламбус Крю" со счетом 3:2.

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси помог своей команде добиться победы. Аргентинский футболист оформил дубль в ворота хозяев. Для Месси этот трофей стал 46-м в карьере. В регулярном чемпионате на данный момент "Интер Майами" набрал 68 очков.

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Видео: YouTube / Major League Soccer