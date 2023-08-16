Легенды "Зенита" и ЦСКА сыграли в матче Лига Ставок Лига Легенд памяти Павла Садырина

Садырин выиграл золотые медали чемпионата СССР с "Зенитом" в 1984 году и с ЦСКА в 1991 году.

В пятницу, 20 сентября, на стадионе "Смена" в Петербурге состоялся матч между легендарными игроками "Зенита" и ЦСКА: он был приурочен к 82-летию Павла Федоровича Садырина – легендарного тренера обеих команд.

Встреча завершилась победой легенд ЦСКА со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Зоран Тошич, реализовавший пенальти, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. Единственный мяч у "Зенита" забил Максим Астафьев.

Павел Садырин скончался в 2001 году в возрасте 59 лет. Он выиграл золотые медали чемпионата СССР с "Зенитом" в 1984 году и с ЦСКА в 1991 году.

Видео: Piter.TV