На корте его обошел американец Фрэнсис Тиафо.

Российский спортсмен Андрей Рублев проиграл в третьем круге US Open в Нью-Йорке. В матче Открытого чемпионата США по теннису он уступил на корте американскому представителю Фрэнсису Тиафо. Игра завершилась с результатом 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1. В следующий раз 32-летний иностранец выйдет против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Андрею Рублеву 23 года. Он находится на седьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. По эгидой АТР он заполучил всеми титулов. В серии турнира Большого шлема спортсмену не удавалось пробиться дальше четвертьфинала. В Токио на Олимпиаде-2021 он получил золотую медаль в категории микст, выступая с Анастасией Павлюченковой.

Фрэнсис Тиафо в рейтинге ATP занимает 50-ю позицию.

Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open.

Фото и видео: Twitter / US Open Tennis

