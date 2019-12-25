Россиянин обыграл на корте испанца Пабло Андухара.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. В третьем круге соревнования, проводящегося в Нью-Йорке он смог обойти по очкам испанца Пабло Андухара. Матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису закончился с результатом 6:0, 6:4, 6:3. В следующем этапе россиянин выступит на покрытии "Хард" против австралийца Алексея Попырина или британца Дэниелом Эвансом (в зависимости от того, кто победит в их паре на корте).

Даниилу Медведеву 25 лет. Он располагается на второй позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Под эгидой АТР мужчина выиграл 12 титулов. В середине августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Лучшим достижением спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Напомним, что Открытый чемпионат США является заключительным (четвертым) в сезоне турниром Большого шлема.

Карацев вышел в третий круг US Open.

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