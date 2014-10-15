Во втором круге он обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона.

Российский спортсмен Аслан Карацев вышел в третий круг US Open в Нью-Йорке. Во втором туре соревнования теннисист обошел на корте австралийца Джордана Томпсона. Игра в рамках Открытого чемпионата США завершилась с результатом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.

Аслану Карацеву 27 лет. Она находится на 25 позиции в мировом рейтинге. Под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов он получил один титул. Лучшим его результатом на турнире серии Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Спортсмен выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, выступая в категории микст вместе с Еленой Весниной.

Напомним, что Открытый чемпионат США является заключительным (четвертым) в сезоне турниром Большого шлема.

Павлюченкова вышла во второй круг US Open.

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