Россиянин обыграл в четвертом круге представителя Великобритании Ботика ван де Зандсхулпа.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open. В рамках Открытого чемпионата по теннису в США он обыграл на корте британского представителя Дэниэла Эванса. Матч четвертого круга в Нью-Йорке завершился с результатом 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником россиянина станет нидерландец Ботик ван де Зандсхулп. Он находится на 117 месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, что Даниил Медведев остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде. Ранее последнем турнире серии Большого шлема выбыли спортсмены Евгений Донской и Карен Хачанов. Они проиграли в первом круге. Их соотечественники Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли из состязания в третьем круге.

Мария Саккари стала последней четвертьфиналисткой US Open.

Фото: Pixabay.com