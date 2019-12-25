В четвертьфинале турнира от выиграл у Ллойда Харриса из ЮАР.

Александр Зверев вышел в полуфинал US Open. В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке, представитель Германии смог обыграть на корте Ллойда Харриса из ЮАР. Встреча в рамках серии турнира Большого шлема завершилась с результатом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4. Следующим противником спортсмена станет лидер поединка между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини. Во втором полуфинале сразятся россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Напомним, что Александру Звереву 24 года. Он находится на четвертом месте мирового рейтинга в Ассоциации теннисистов-профессионалов. Молодой человек завоевал 17 титулов под эгидой организации. На прошлом Открытом чемпионате США он смог дойти до финала. Данный результат стал лучшим в его карьере. На летних Олимпийских играх в Токио немец стал обладателем золота в одиночном разряде.

Вторая ракетка мира Соболенко впервые вышла в полуфинал US Open.

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