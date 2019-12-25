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Вторая ракетка мира Соболенко впервые вышла в полуфинал US Open
Сегодня, 8:34
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Вторая ракетка мира Соболенко впервые вышла в полуфинал US Open

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Белорусская спортсменка обыграла на корте чешку Барбору Крейчикову.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал US Open. Белорусская представительница в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке, обошла на корте оппонентку из Чехии Барбору Крейчикову. Матч завершился с результатом 6:1, 6:4. Следующей соперницей 23-летней спортсменки в рамках последней серии турнира Большого шлема станет канадка Лейла Анни Фернандес.

В настоящее время Соболенко располагается на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она получила под эгидой организации десять титулов. На турнирах Большого шлема выход в полуфинал является ее лучшим достижением. В текущем году теннисистка также смогла дойти до 1/2 финала Уимблдона.

Чешка Крейчикова в 2021 году выиграла Roland Garros.

Медведев в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open.

Фото: Pixabay.com

Теги: us open, арина соболенко, белоруссия, полуфинал, турнир большого шлема
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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