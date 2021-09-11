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Теннисист Медведев вышел в финал US Open

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Россиянин обыграл на корте канадца Оже-Альяссима.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в финал US Open. В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, который проводится в Нью-Йорке, молодой человек обыграл на корте канадца Оже-Альяссима. Матч завершился с результатом 6:4, 7:5, 6:2. Оппоненты сражались на протяжении 2 часов и 4 минут. Россиянин произвел 12 подач навылет и четыре двойных ошибки. Ему удалось реализовать пять брейк-пойнтов из пяти и 37 виннерсов. Он также допустил 25 невынужденных ошибок. 

Для теннисиста Медведева данный чемпионат в США стал вторым за профессиональную карьеру, в котором ему удалось дойти до финального этапа. Следующим соперником спортсмена станет серб Новак Джокович - первая ракетка мира.

Джокович в девятый рекордный раз вышел в финал US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, даниил медведев, турнир большого шлема
Категории: Теннис, Спорт, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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