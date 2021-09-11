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Джокович в девятый рекордный раз вышел в финал US Open

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Следующим соперником серба станет россиянин Медведев.

Сербский спортсмен Новак Джокович в девятый рекордный раз вышел в финал US Open. В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке, 34-летний иностранец обыграл на корте немецкого представителя Александра Зверева. Матч завершился с результатом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

В финальном сражении за титул Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Серб смог выиграть три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. В финале Открытого чемпионата Австралии он обошел по очкам Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. 

Напомним, что в случае еще одной победы серб станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде. 

Радукану и Фернандес встретятся в финале US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, новак джокович, финал
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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