Следующим соперником серба станет россиянин Медведев.

Сербский спортсмен Новак Джокович в девятый рекордный раз вышел в финал US Open. В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке, 34-летний иностранец обыграл на корте немецкого представителя Александра Зверева. Матч завершился с результатом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

В финальном сражении за титул Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Серб смог выиграть три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. В финале Открытого чемпионата Австралии он обошел по очкам Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Напомним, что в случае еще одной победы серб станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Радукану и Фернандес встретятся в финале US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships