Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной РФ по футболу

Футболист посвятит себя исключительно работе в ЦСКА.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес покидает сборную России. Об этом сообщается в опубликованном на сайте общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" открытом письме спортсмена.

По словам Фернандеса, данное решение он решил принять по состоянию здоровья, из-за чего не считает возможным одновременно выступать одновременно за национальную команду и ЦСКА. Тридцатилетний футболист решил сосредоточиться исключительно на клубной работе.

Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо. Марио Фернандес, защитник ЦСКА

Футболист добавил, что для принятия данного решения он советовался с семьей и главным тренером сборной РФ Валерием Карпиным.

Ранее футболисты избили арбитра во время матча в Иркутске.

Фото: rfs.ru

