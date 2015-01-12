Судья хочет привлечь спортсменов к уголовной ответственности.

Футболисты избили арбитра во время матча в Иркутске. Об этом рассказали представители пресс-службы Федерации по футболу в городе. Известно, что зачинщиком конфликта на поле стал спортсмен из любительской команды "Пахтакор" Бобомурод Алланазаров. Мужчина напал на судью Антона Рженева в конце матча, в котором выступал против клуба "Виктория". Матч проводился в рамках Лиги-2 городского чемпионата. В настоящее время игрок отстранен от футбола контрольно-дисциплинарным комитетом на три года.

Арбитр заметил, что такое получил удар в голову от дисквалифицированного игрока "Пахтакора" Дилмурода Капланова. Ранее спортсмен был отстранен от спорта за физическое воздействие на судью и оскорбления в его адрес. Из-за полученной травмы Рженев на некоторое время потерял сознание.

После матча Рженев и Федерация футбола Иркутска подали заявления о привлечении обоих футболистов к уголовной ответственности. Подозреваемые могут пойти по уголовным делам по части 2 статьи 213 УК РФ. Если расследование будет возбуждено, то истцы хотят подать ходатайство о заключении спортсменов под стражу. Максимальное наказание за нарушение по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

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Фото и видео: YouTube / ФФГИ / Футбол в Иркутске

