Карпин оценил уровень футболистов сборной России

В сентябре сборная набрала семь очков в матчах.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил уровень российских футболистов. Он отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что в сборной квалифицированные игроки.

Техническое исполнение на уровне. При правильной подготовке они могут решать серьезные задачи. Больше всего я доволен отношением футболистов ко всему: быт, поведение, самоотдача, внимательность на теории. Ребята проявляли интерес ко многим вещам. Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу

В сентябре российская сборная набрала семь очков в матчах.

Напомним, что сборную России Карпин возглавил 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова.

Видео: Youtube/Россия 24